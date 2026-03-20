Araucária está entre as mudas de árvores mais distribuídas no Paraná

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Desde 2019, o programa Paraná Mais Verde distribuiu mais de 13,2 milhões de mudas de espécies nativas. A iniciativa, coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT), vem ganhando força a cada ano. O primeiro ciclo, entre 2019 e 2020, entregou 1,8 milhão de mudas. Já no último período, de 2024 a 2025, esse número saltou para 2,4 milhões – um aumento de 34,5%.

Mas quais são as espécies de árvores mais procuradas? A bióloga Roberta Scheidt Gibertoni, da Divisão de Distribuição de Mudas Nativas do IAT, revela o top 5:

1. Aroeira-pimenteira: Com mais de 115 mil mudas distribuídas, essa espécie da Mata Atlântica é um verdadeiro banquete para os pássaros.

2. Angico-gurucaia: Cerca de 110 mil mudas dessa árvore, essencial para a recuperação de matas ciliares, encontraram novos lares.

3. Pitanga: Mais de 90 mil mudas dessa frutífera típica dos quintais paranaenses foram doadas.

4. Araçá: Com 87 mil mudas distribuídas, essa espécie versátil se adapta do litoral ao interior.

5. Araucária: O símbolo do Paraná não poderia faltar, com mais de 82 mil mudas plantadas.

O programa não só contribui para a restauração ambiental, mas também impacta positivamente a qualidade de vida dos paranaenses. “Ao plantar espécies nativas, estamos melhorando a qualidade do ar e da água, mitigando os efeitos das mudanças climáticas, protegendo a biodiversidade e promovendo saúde física e mental”, ressalta Gibertoni para a agência de notícias do estado.

O Paraná Mais Verde atua em seis frentes, desde a revitalização de viveiros até o incentivo à preservação de espécies ameaçadas. A iniciativa conta com 19 viveiros e dois laboratórios de sementes espalhados pelo estado.

Como solicitar uma muda gratuita no Paraná

Quer fazer parte da iniciativa? É simples! Basta solicitar mudas pelo Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Após análise técnica, você receberá instruções para retirar as mudas e começar o próprio projeto de reflorestamento.