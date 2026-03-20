Mônica Martelli adia apresentação em Curitiba após virose

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O espetáculo “Minha Vida em Marte“, estrelado por Mônica Martelli, teve sua apresentação em Curitiba remarcada. Previsto inicialmente para esta quarta-feira (20/03) no Teatro Guaíra, o show foi transferido para 18 de abril devido a uma virose que acometeu a atriz.

Seguindo recomendações médicas, Mônica não pôde subir ao palco na data original. A produção do espetáculo e a própria artista expressaram seu pesar pelo contratempo e agradeceram a compreensão do público curitibano.

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Para quem já garantiu seu lugar, os ingressos permanecem válidos para a nova data. Contudo, caso algum espectador não possa comparecer em abril, há opções de reembolso. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 3315-0808 ou enviar um e-mail para cancelamento@diskingressos.com.br.