Ana Castela apresenta show inédito em teatro de Curitiba

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A “Boiadeira” que arrasta multidões nos maiores festivais do país está prestes a mostrar uma nova faceta aos fãs curitibanos. Ana Castela, fenômeno da música sertaneja, sobe ao palco do Teatro Positivo no dia 20 de abril para uma apresentação em formato inédito em sua carreira.

Pela primeira vez, a artista aposta em um espetáculo mais intimista, trocando os grandes palcos pela atmosfera acolhedora de um teatro. A proposta é criar uma conexão ainda mais próxima com o público, valorizando a interpretação e a troca direta com os fãs.

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O repertório promete reunir os maiores sucessos da cantora, incluindo “Olha Onde Eu Tô”, hit que ultrapassou 10 milhões de visualizações no YouTube em apenas um mês. A expectativa é que o ambiente mais reservado proporcione uma experiência única e emocionante.

Vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2024, Ana Castela conquistou as plataformas digitais com hits como “Pipoco”, “Boiadeira” e “Nosso Quadro”. Sua voz marcante e presença de palco forte a consolidaram como uma das maiores artistas da atualidade.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de segunda-feira, ao meio-dia, pelo site Disk Ingressos, com valores a partir de R$ 350. A Seven Experience, responsável pela realização do evento, aposta nesse formato inovador para proporcionar uma nova perspectiva da artista ao público curitibano.

“Trazer Ana Castela para um formato intimista é uma forma de apresentar ao público uma nova perspectiva da artista. Acreditamos muito na força de experiências mais próximas e na conexão direta com os fãs”, afirma Gian Zambon, diretor da Seven Experience.

Serviço:

Ana Castela em Curitiba

Data: 20 de abril

Local: Teatro Positivo

Vendas: a partir de segunda-feira, ao meio-dia, pelo Disk Ingressos

Realização: @seven.exp