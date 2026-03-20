Morre cantor gaúcho Ivan Taborda, rosto do Chá Coscarque

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O cantor Ivan Taborda morreu aos 88 anos nesta quinta-feira (19/03), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Natural de São Gabriel (RS), o artista se consolidou como uma das principais referências da cultura gaúcha no Paraná.

Ainda jovem, ele se mudou para o estado, onde construiu a carreira e passou a maior parte da vida. Na capital, participou da fundação do CTG 20 de Setembro, contribuindo para a preservação dos costumes gaúchos. A trajetória na música começou em 1958 e se estendeu por décadas.

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Além da presença nas rádios, o cantor também se destacou na televisão. Por quase 40 anos, comandou o programa “Alô Tchê”, exibido pela TV Tarobá, que se tornou espaço importante para a divulgação da música nativista e das tradições gaúchas.

Para parte do público, a imagem do artista também ficou associada a uma campanha publicitária marcante nos anos 1990, do Chá Coscarque. O comercial do produto “servia para tudo” ampliou a popularidade dele pela associação com vestimentas e cenários típicos gaúchos.

O músico estava em atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento no momento da morte. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira (20/03), às 14h, no Cemitério Pedro Fuss, na Região Metropolitana de Curitiba.