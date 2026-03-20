Curitiba inaugura campo público de rugby com gramado inédito no Brasil

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Curitiba inaugurou, na quinta-feira (19/3), o primeiro campo público de rugby do Brasil com grama mista sintética de última geração. Localizado no Parque Olímpico do Cajuru, o novo espaço esportivo foi entregue como parte das comemorações do aniversário da cidade.

O campo conta com um revestimento que combina monofilamento e fibrilado, tecnologia considerada a mais moderna no mercado esportivo. Além do rugby, o espaço também está preparado para receber partidas de futebol americano e flag football, atendendo a diferentes demandas esportivas da comunidade.

“Sou admirador do rugby e fico feliz de ter mais esta modalidade no Parque Olímpico do Cajuru. Quero ver os nossos times de Curitiba se fortalecendo e que este lugar se torne referência para o esporte no nosso país”, declarou o prefeito Eduardo Pimentel para a agência de notícias da prefeitura.

Parque Olímpico do Cajuru

Além dessa nova estrutura, o Parque Olímpico do Cajuru já abriga pistas de BMX e de skate, ginásio e paredão para escaladas.