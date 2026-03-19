Revitalizada, praça em Curitiba ganha novas quadras e parquinho

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A Praça Sinibaldo Trombini, localizada no Conjunto Monteverdi, em Santa Felicidade, ganhou uma nova cara. A Prefeitura de Curitiba entregou nesta quinta-feira (19/03) a revitalização do espaço.

A praça oferece uma nova quadra poliesportiva de concreto, com 650 metros quadrados, onde é possível praticar vôlei, basquete, handebol e futebol. Há também uma cancha de grama sintética com 1.310 metros quadrados.

O antigo campo de grama deu lugar a um parquinho, com brinquedos de madeira. Uma nova pista de caminhada e um kit de ginástica completam o pacote da revitalização.

A Praça Sinibaldo Trombini foi inaugurada em 1999, em homenagem ao empresário Sinibaldo Trombini.