Espaços novos

Revitalizada, praça em Curitiba ganha novas quadras e parquinho

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 19/03/26 17h02
Prefeitura entrega revitalização da Praça Sinibaldo Trombini
Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Praça Sinibaldo Trombini, localizada no Conjunto Monteverdi, em Santa Felicidade, ganhou uma nova cara. A Prefeitura de Curitiba entregou nesta quinta-feira (19/03) a revitalização do espaço.

A praça oferece uma nova quadra poliesportiva de concreto, com 650 metros quadrados, onde é possível praticar vôlei, basquete, handebol e futebol. Há também uma cancha de grama sintética com 1.310 metros quadrados.

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O antigo campo de grama deu lugar a um parquinho, com brinquedos de madeira. Uma nova pista de caminhada e um kit de ginástica completam o pacote da revitalização.

A Praça Sinibaldo Trombini foi inaugurada em 1999, em homenagem ao empresário Sinibaldo Trombini.

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