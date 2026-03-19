Meia-entrada solidária: cinemas de Curitiba arrecadam chocolates para a Páscoa

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Até o dia 29 de março, quem for aos cinemas da Prefeitura de Curitiba (Cine Passeio, no Centro, e Cine Guarani, no Portão) pode pagar meia-entrada mediante a doação de uma caixa de bombons na bilheteria. Os chocolates arrecadados nessa promoção do ingresso solidário serão destinados à Fundação de Ação Social (FAS), que coordena a política de assistência social na cidade.

O público dos cinemas vem ajudando nos últimos anos a arrecadar itens para campanhas da FAS no Dia das Crianças e na Páscoa. “É uma forma de obter o benefício da meia-entrada e aquecer o coração de alguém que precisa”, resume Juliana Midori, diretora-executiva do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), responsável pela gestão dos cinemas.

Para o presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, as ações do Icac e a solidariedade da população são importantes para o atendimento social. “A solidariedade do público faz toda a diferença para levarmos alegria a quem mais precisa. Agradecemos a cada pessoa que participa dessa nova ação que, com certeza, vai tornar a Páscoa de muitas pessoas atendidas pela FAS mais especial”, diz.

Programação Cine Guarani e Cine Passeio

Na semana de 19 a 25 de março, o Cine Guarani vai exibir nas sessões noturnas o sucesso Crepúsculo, primeiro filme da saga sobre a jovem Bella Swan, que se apaixona pelo vampiro Edward Cullen. À tarde, o cinema apresenta o brasileiro O Agente Secreto e o espanhol Sirât, ambos indicados ao Oscar de filme internacional.

No Cine Passeio, a programação inclui a estreia de Narciso, filme de Jeferson De, sobre um menino que encontra magia em meio à sua jornada, e de A Graça, novo filme de Paolo Sorrentino, sobre os últimos dias de um presidente ficcional.

Continuam em cartaz Uma Batalha Após a Outra, grande vencedor do Oscar 2026, e Pecadores, vencedor em quatro categorias. A Mostra Truffaut Completo também segue em exibição celebrando o legado de François Truffaut.

Consulte a programação completa, com os horários de cada exibição, no

Guia Curitiba e nos sites dos cines Passeio e Guarani.