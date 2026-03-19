Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho apresentam comédia em Curitiba

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Nos dias 8 e 9 de maio, o Teatro Guaíra recebe a nova temporada da comédia “Gostava mais dos pais”, estrelada por Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho. Filhos de dois ícones da televisão brasileira, Chico Anysio e Lúcio Mauro, os atores levam ao palco uma história que aborda o peso do legado familiar e suas consequências ao longo da vida profissional.

Durante a peça, os dois artistas transitam entre dez personagens e também interpretam diferentes versões de si mesmos. A narrativa apresenta, de forma leve e crítica, as dificuldades de encontrar o próprio espaço no mundo contemporâneo, especialmente diante da influência das redes sociais e da exposição na internet.

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O título do espetáculo faz alusão a uma situação recorrente vivida pelos atores ao longo da carreira. Em encontros com o público, eles relatam que frequentemente recebem comentários com a frase: “Gostava mais do seu pai”.

A venda de ingressos é feita pela plataforma DiskIngressos, com valores a partir de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira), além de taxas. No site, o público pode parcelar a compra em até três vezes no cartão de crédito ou optar pelo pagamento via PIX, o que amplia as possibilidades de acesso.

As entradas também podem ser adquiridas presencialmente nas bilheterias dos teatros Teatro Fernanda Montenegro, Teatro Guaíra e Positivo, além de pontos físicos como o Shopping Mueller e a loja Família Pavê.

Serviço

Espetáculo: “Gostava mais dos pais”, com Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho

Data: 8 e 9 de maio, às 21h

Local: Teatro Guaíra (Guairão), na Rua Conselheiro Laurindo, 175, no Centro

Ingressos: a partir de R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira) pelo DiskIngressos