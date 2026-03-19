Programa distribui 200 composteiras domésticas em Curitiba; veja como participar

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Curitiba distribuirá 200 novas composteiras domésticas. O programa COM-POS-TE Curitiba, coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, abre inscrições para moradores interessados em participar dessa iniciativa verde.

As inscrições estão disponíveis no site Guia Curitiba, e a entrega dos kits acontecerá em 28 de março, no Parque Barigui. O evento fará parte das comemorações do aniversário de 333 anos da cidade.

Com a meta de distribuir 10 mil composteiras nos próximos anos, a Prefeitura busca transformar a relação dos curitibanos com os resíduos orgânicos. Desde o lançamento em novembro de 2023, o programa já entregou 2.094 composteiras e promoveu a compostagem de 545 toneladas de resíduos orgânicos.

O que pode ser compostado?

Para quem está começando, é importante saber que podem ser compostados resíduos como restos de frutas, verduras e legumes crus, borra e filtro de café, cascas de ovos trituradas, saquinhos de chá e folhas secas. Essa prática simples contribui para a redução do volume de resíduos enviados aos aterros sanitários.