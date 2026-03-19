Mônica Martelli faz última apresentação de “Minha Vida em Marte” em Curitiba

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Curitiba recebe nesta sexta-feira (20/03) a última apresentação do aclamado espetáculo “Minha Vida em Marte”, estrelado por Mônica Martelli. A peça, que conquistou mais de meio milhão de espectadores desde sua estreia em 2017, chega ao Teatro Guaíra às 21h, sob a direção de Susana Garcia.

O monólogo hilário e reflexivo acompanha Fernanda, uma mulher de 45 anos enfrentando uma crise conjugal após oito anos de casamento. Temas universais como a rotina que esfria a paixão, a falta de libido e o machismo estrutural são abordados de forma leve e divertida.

“A personagem luta contra o medo da separação, o medo da solidão, o medo de ressignificar sua vida e, claro, o medo de se separar com 45 anos numa sociedade machista onde a mulher não tem permissão para envelhecer”, explica Mônica Martelli.

Inspirada em experiências pessoais, a atriz e autora traz ao palco um texto que provoca risos e reflexões sobre relacionamentos modernos. O espetáculo se passa durante sessões de terapia em grupo, onde Fernanda desabafa sobre as alegrias e frustrações de sua relação.

Desde sua estreia, “Minha Vida em Marte” percorreu dezenas de cidades brasileiras, sempre com sessões lotadas. O sucesso nos palcos inspirou um filme homônimo, que levou mais de cinco milhões de espectadores aos cinemas.

Mônica Martelli: Uma voz potente no teatro brasileiro

Nascida em Macaé, Rio de Janeiro, Mônica Martelli é uma artista multifacetada: atriz, jornalista, roteirista e apresentadora. Sua carreira decolou com o monólogo “Os Homens São de Marte… E é pra Lá que eu Vou!”, visto por mais de 2,5 milhões de pessoas em 12 anos de apresentações.

O sucesso nos palcos a levou para o cinema e a televisão, com adaptações de suas peças alcançando milhões de espectadores. Além de atuar, Mônica é conhecida por criar conteúdo autoral para redes sociais e participar de programas de TV como o “Saia Justa”, no GNT.

A peça “Minha Vida em Marte” com Mônica Martelli será nesta sexta-feira (20 de março de 2026), a partir das 21h (abertura do teatro às 20h). o Guairão fica na Praça Santos Andrade, s/n. Classificação: 14 anos. Ingressos: A partir de R$ 110 (meia-entrada) + taxa administrativa

