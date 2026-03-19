São José dos Pinhais entra no Top 20 de saneamento no Brasil

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A vida dos moradores de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, tem ficado mais limpa. A cidade subiu 12 posições e agora figura entre as 20 melhores do Brasil no Ranking do Saneamento 2026 do Instituto Trata Brasil. O resultado é fruto de anos de investimento da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Com 345 mil habitantes, o município já atingiu a universalização do sistema de água tratada e um impressionante índice de 87,16% na coleta de esgoto. Esses números colocam São José dos Pinhais à frente de 87 das 100 cidades analisadas no ranking, que tem como foco os locais mais populosos do país.

“É motivo de muito orgulho para a Sanepar e um reconhecimento da eficiência dos serviços prestados”, comemora Wilson Bley, diretor-presidente da companhia. “Mostra que os investimentos e o caminho do nosso planejamento estão corretos. Este é o nosso propósito, levar saúde pública para as pessoas”, complementa.

A cabeleireira Sueli Modesto Dias, 65 anos, moradora há 30 anos na região, vivenciou de perto essa evolução. “O saneamento básico é vida. É tudo”, afirma. Ela relembra os tempos difíceis em que dependia de poço para ter água em casa. “Era muito complicado, não tinha água, não tinha esgoto. A gente fez um poço, mas ficamos uns anos sofrendo porque tinha que fazer o tratamento”, conta.

A chegada da rede de água tratada foi um divisor de águas para Sueli e seus vizinhos. “Foi uma bênção, mudou tudo. A gente tinha água à vontade nas caixas-d’água e foi muito bom. Mudou a vida de todo mundo pra muito melhor”, ressalta.

O bombeiro militar Isaías Gonçalves de Mello, 52 anos, também testemunhou essa transformação. “Com a chegada da canalização e a rede de água facilitou muito a vida, a água entrou dentro das casas, então foi uma melhora bem importante”, afirma.

Mas não foi só o abastecimento de água que melhorou. A instalação da rede de esgoto trouxe benefícios imensuráveis para a saúde pública. “Eram ratos, valeta aberta, muito mosquito. As pessoas tinham febre, caroços, feridas”, relembra Sueli. “Quando veio a rede de esgoto foi maravilhoso. Os mosquitos diminuíram 90%, foi uma bênção mesmo”, complementa.

O relatório do Trata Brasil destaca o investimento de R$ 316,27 milhões realizado em saneamento na cidade entre 2020 e 2024 – uma média de R$ 183,01 per capita. E a Sanepar não para por aí. Somente em 2025, foram investidos mais de R$ 113 milhões para ampliar ou aprimorar os serviços: mais de R$ 73 milhões na rede de água, mais de R$ 27 milhões na rede de esgoto, além de aproximadamente R$ 13 milhões em outras frentes.

No quesito perdas de água, São José dos Pinhais também se destaca, ocupando a sétima posição entre as cidades com menor índice: apenas 21,22%. “Isso é resultado do trabalho operacional contínuo e do investimento em tecnologia e inovação da Sanepar para combater as perdas e vazamentos de água na rede”, explica Sergio Wippel, diretor de Operações da companhia.

O avanço de São José dos Pinhais no ranking do saneamento é mais do que números e estatísticas. É a prova viva de que investir em infraestrutura básica transforma realidades, melhora a qualidade de vida e, acima de tudo, salva vidas. É um exemplo a ser seguido e celebrado por todo o Brasil.