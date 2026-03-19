Empresa da Grande Curitiba vai fornecer amenities para Seleção Brasileira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Realgems, empresa de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, será a fornecedora oficial de amenities para a Seleção Brasileira durante a concentração na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes da Copa do Mundo de 2026. A competição acontecerá em julho, no México, Canadá e Estados Unidos.

Referência nacional em produtos de higiene e cuidados pessoais para hotéis, a Realgems já teve sua história contada aqui na Tribuna e disponibilizará uma linha completa de autocuidado aos atletas e à comissão técnica.

Renata Carvalho de Oliveira, diretora comercial da empresa, destaca: “Estar ao lado da seleção brasileira em um momento tão especial mexe com o coração de todos nós. É uma honra cuidar de quem carrega o sonho de milhões de brasileiros, levando bem-estar, conforto e todo o carinho que fazem parte da essência da Realgems”.

A comitiva brasileira receberá produtos da linha Florence Blanc, incluindo shampoo, condicionador e sabonete líquido. Enriquecida com óleo de argan, ômega 6 e 9, minerais e vitamina E, a linha promete hidratação profunda e nutrição para pele e cabelos.

Experiência com o futebol

Esta não é a primeira vez que a Realgems se envolve com o futebol de alto nível. A empresa também foi fornecedora oficial de amenities durante a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Na ocasião, forneceu a linha Talentos do Brasil, desenvolvida com extratos naturais de mel e certificação fair trade.

O projeto Talentos do Brasil, lançado durante o Mundial de 2014, utilizou insumos de agricultores familiares de Vacaria (RS), promovendo geração de renda e valorização de pequenos produtores. A iniciativa foi homologada por órgãos como o Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Sebrae.

Fundada em 1983, a Realgems completa 43 anos em 2026 como líder na produção de amenities e cosméticos para hotelaria. Com três plantas industriais – duas em Colombo e uma em Curitiba – a empresa atende redes hoteleiras renomadas em todo o país.

Renata Carvalho de Oliveira, diretora comercial da empresa. Foto: Divulgação