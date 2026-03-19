Quadrilha vendia laudos médicos para desconto na compra de veículos no Paraná

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou operação nesta quinta-feira (19/03) para desarticular uma quadrilha especializada na comercialização irregular de laudos médicos em Maringá. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências, uma clínica médica e um escritório na cidade.

Segundo as investigações, o grupo emitia laudos falsos de incapacidade para que pessoas sem deficiência obtivessem isenções tributárias na compra de veículos, como ICMS, IPI e IPVA. O esquema envolvia profissionais de saúde e despachantes.

O delegado Thiago Vicentini de Oliveira explicou que corretores captavam interessados e os encaminhavam a uma clínica credenciada ao SUS. Lá, médicos emitiam os laudos fraudulentos mediante pagamento que variava de R$ 300 a R$ 1 mil, em dinheiro ou via Pix.

“Apenas em 2025, 324 pessoas foram atendidas por médicos da clínica. Estimamos que os profissionais tenham recebido cerca de R$ 170 mil ilegalmente”, afirmou o delegado.

Por se tratar de uma clínica conveniada ao SUS, os valores não poderiam ter sido cobrados. A operação busca reunir provas sobre o fluxo financeiro e a atuação dos envolvidos. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Maringá apoiou a ação.

A PCPR segue investigando o caso para identificar todos os participantes do esquema criminoso. Quem tiver informações que possam auxiliar as investigações pode entrar em contato pelo 197, o disque-denúncia da Polícia Civil.