Nove trambiqueiros de Curitiba são presos por golpes em anúncios na internet

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Nove pessoas investigadas por administrar um falso escritório foram presas nesta quarta-feira (18/3), no Centro de Curitiba. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a empresa fraudulenta aplicava golpes por meio de anúncios falsos de imóveis e veículos, usados para atrair vítimas com promessas enganosas.

As investigações chegaram ao esquema após a denúncia de uma das vítimas, que relatou prejuízo de aproximadamente R$ 60 mil. A partir desse caso, os policiais identificaram a estrutura do grupo e o funcionamento da fraude. O escritório funcionava no primeiro andar de um edifício na Avenida Marechal Floriano Peixoto..

As vítimas encontravam a suposta empresa por meio de perfis em redes sociais e plataformas de marketplace, onde eram publicados anúncios aparentemente legítimos. No entanto, os imóveis e veículos divulgados eram, na verdade, anúncios clonados de outras fontes, sem qualquer vínculo com os investigados.

As ofertas apresentavam valores abaixo dos praticados no mercado, estratégia usada para chamar a atenção de interessados. Após o primeiro contato, as vítimas eram orientadas a comparecer presencialmente ao escritório, onde eram atendidas pelos suspeitos..

“As vítimas eram levadas até o escritório sob a promessa de aquisição de bens por meio de financiamento ou compra direta. Após o pagamento de valores de entrada, assinavam contratos de consórcio, sem garantia de recebimento dos bens anunciados. Em alguns casos, foi constatado que as cartas de crédito não existiam”, explica o delegado Reinaldo Zequinão.

No momento da operação, as equipes encontraram pessoas sendo atendidas no local, o que reforçou a atuação contínua do grupo. Além dos nove presos, que foram encaminhados ao sistema penitenciário, dois adultos e dois adolescentes foram conduzidos à delegacia, ouvidos e liberados na sequência.

Os detidos foram autuados por estelionato, nas formas consumada e tentada, além de associação criminosa. As investigações continuam e buscam identificar a movimentação financeira do grupo, bem como apurar o possível envolvimento de outras pessoas no esquema.