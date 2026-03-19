Atenção

Caminhão bate em barranco no Contorno Norte e causa congestionamento gigante

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 19/03/26 09h47
Congestionamento gigante após acidente no Contorno Norte. Foto: Reprodução / Waze

Um caminhão bateu em um barranco e ficou “em L” na pista sentido Norte do Contorno Norte de Curitiba, a cerca de 50 metros do viaduto com a Avenida Manoel Ribas, na manhã desta quinta-feira (19/3). O trecho tem grande movimento todos os dias e rapidamente se formaram 10 km de lentidão no sentido Colombo.

Segundo informações apresentadas no Bom Dia Paraná, o caminhão vinha no sentido contrário, mas bateu num barranco e cruzou a pista, ocupando parte da via e dificultando a passagem de outros veículos. 

Equipes da concessionária Via Araucária foram acionadas para atender a ocorrência, prestar suporte no local e organizar o fluxo de veículos. O ponto onde ocorreu o acidente passa por obras de duplicação da via. 

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Por volta das 8h30, a concessionária orientava os motoristas a utilizarem um desvio pela Avenida Manoel Ribas e, posteriormente, retornarem à PR-418 em outro trecho após a área da ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do acidente.

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