Como o governo pretende combater o aumento abusivo dos combustíveis?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo federal está intensificando ações para combater aumentos indevidos nos preços dos combustíveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou medidas de fiscalização e desoneração para conter a alta, impactada pela elevação do petróleo no mercado internacional devido à guerra no Oriente Médio.

Por que o governo está tomando essas medidas?

O objetivo é evitar que consumidores sejam prejudicados por aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. O governo quer garantir que os preços nas bombas reflitam adequadamente os custos reais, sem margens excessivas ou práticas anticompetitivas.

Quais são as principais ações anunciadas?

O governo está mobilizando diversos órgãos como Polícia Federal, ANP, Receita Federal e Senacon para fiscalizar os preços. Também propôs que estados zerem temporariamente o ICMS sobre importação de diesel, com a União compensando 50% da perda de arrecadação. Além disso, suspendeu as alíquotas de PIS e Cofins sobre importação e comercialização de diesel.

Como será feita a fiscalização?

A ANP já iniciou fiscalizações em postos e distribuidoras, podendo aplicar multas de R$ 50 mil a R$ 500 milhões em casos de preços abusivos. A Polícia Federal também instaurou inquéritos para investigar casos suspeitos de abusos nos preços dos combustíveis.

Qual é o posicionamento do ministro sobre o assunto?

Alexandre Silveira afirmou que o governo não dará trégua a quem elevar indevidamente os preços ou praticar crime contra a economia popular. Ele ressaltou que as medidas visam combater o crime organizado no setor, práticas de cartel e abusos contra os consumidores.

Quais são os próximos passos do governo nessa questão?

O governo pretende manter a vigilância e as ações de fiscalização, unificando forças para combater crimes no setor de combustíveis. Também continuará avaliando medidas econômicas e tributárias para conter aumentos abusivos e proteger os consumidores.