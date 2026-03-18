Projeto-piloto usa microrganismos para melhorar a qualidade da água na RMC

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O Instituto Água e Terra (IAT) começou um projeto-piloto no Parque São José, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A novidade? Uma Caravela Ecológica, estrutura flutuante que promete melhorar a qualidade da água do lago local usando microrganismos. O investimento é de R$ 60 mil.

Desenvolvida pela Infinito Mare, a Caravela é uma espécie de laboratório aquático. O interior abriga telas especiais que estimulam a formação de biofilme e o crescimento de organismos nativos, como algas. Esses pequenos heróis trabalham na purificação da água. Para turbinar o processo, luzes de LED alimentadas por energia solar garantem que a fotossíntese aconteça 24 horas por dia.

José Luiz Scroccaro, diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, está otimista: “Vamos monitorar de perto os resultados. Se o experimento for bem-sucedido, a ideia é levar a Caravela para outros rios e córregos do Paraná”.

Scroccaro ressalta a importância do projeto: “O Paraná enfrentou períodos difíceis de estiagem recentemente. Essa iniciativa pode ajudar a minimizar esses problemas, melhorando a qualidade da água disponível com recursos fornecidos pela própria natureza”.