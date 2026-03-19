Maratona de gargalhadas: Risorama reúne os melhores do riso

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O maior festival de humor da América Latina está de volta a Curitiba, prometendo transformar a capital paranaense na capital da comédia por cinco noites imperdíveis. O Risorama, parte do 34º Festival de Curitiba, traz para o palco da icônica Pedreira Paulo Leminski uma verdadeira maratona de gargalhadas de 3 a 7 de abril.

Sob a batuta do humorista Diogo Portugal, o evento reúne a nata do stand-up comedy brasileiro em um formato que já virou tradição: um grande comedy club com mesas compartilhadas e serviço de bar, tudo em ambiente fechado para garantir o conforto do público.

Entre os artistas confirmados, nomes de peso como Whindersson Nunes, Nany People, Afonso Padilha e Marco Luque dividirão o palco com talentos emergentes, proporcionando um mix explosivo de estilos e gerações da comédia nacional.

O line-up completo promete noites memoráveis:

3 de abril: Diogo Portugal, Gio Lisboa, Ivangélica, Nany People, Teteu Severo e Marcelo Duque abrem o festival com chave de ouro.

4 de abril: Léo Lins, Claudinho Castro, Diogo Portugal, Chico Raiz, Arianna Nutt e Mauricio Dollenz mantêm o ritmo das risadas.

6 de abril: Afonso Padilha, Bruna Louise, Diogo Portugal, Fabiano Cambota, Rodrigo Marques e Marco Luque prometem uma noite inesquecível.

7 de abril: Para fechar com maestria, Diogo Portugal, Nando Viana, Willian de Oliveira, Whindersson Nunes, Robson Souza e Pedro Lemos se apresentam no grand finale.

Os ingressos já estão à venda pelo site www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física do Shopping Mueller. Com valores que variam de R$00 a R$85 (mais taxas), o Risorama oferece opções para todos os bolsos.

O festival conta com o apoio de grandes marcas e promete acessibilidade com intérprete de Libras em todos os espetáculos. Para não perder nenhuma novidade, fique de olho nas redes sociais oficiais do evento.

Prepare o diafragma e venha se juntar à festa do riso na Pedreira Paulo Leminski.