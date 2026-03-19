Diogo Nogueira convida Ivan Lins para show em Curitiba

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No dia 27 de março, Diogo Nogueira prepara uma noite especial para Curitiba. O artista sobe ao palco do Teatro Positivo com a turnê “Infinito Samba” e recebe Ivan Lins como participação especial para um encontro que amplia ainda mais o caráter celebrativo do projeto, criado para homenagear suas duas décadas de trajetória.

A participação de Ivan Lins reforça a proposta da turnê de aproximar tradição e memória da música brasileira, ao reunir grandes nomes da canção nacional em uma noite comemorativa. Cantor, pianista e compositor, Ivan Lins construiu uma das trajetórias mais relevantes da música brasileira.

Com o início de sua carreira em festivais do fim dos anos 1960, “Madalena” foi seu primeiro grande marco nacional, eternizado na voz de Elis Regina. Desde então, assinou um repertório de enorme alcance, com canções como “Começar de Novo”. “Vitoriosa” e “Novo Tempo”, que até hoje seguem atravessando gerações.

Enquanto Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com “Infinito Samba”, Ivan vive também um momento emblemático, com a circulação nacional do show “Ivan Lins 80 Anos”, concebido em celebração aos seus 80 anos de vida e à sua trajetória.

Marcado por um histórico musical, o encontro leva ao público curitibano uma atmosfera afetiva e nostálgica. Diogo Nogueira e Ivan Lins já dividiram registros oficiais em faixas lançadas no projeto ao vivo de Diogo Nogueira “Sou Eu – Ao Vivo” em 2010. Além de “Lembra de Mim”, ambos gravaram “Sou Eu” ao lado de Chico Buarque e Hamilton De Holanda, música composta por Chico Buarque e Ivan Lins e oferecida como presente a Diogo Nogueira, que logo depois viria a ser um dos grandes sucessos do artista, nunca mais saindo dos palcos.

“Ivan Lins é uma super referência, eu ouço desde pequeno. Ele é um dos maiores compositores da música popular brasileira, um gênio e um músico incrível, e tenho a felicidade de ter ele como amigo. Ele me viu crescer e conhece a minha trajetória”, relata Diogo.

Show de Diogo Nogueira em Curitiba terá participação de Ivan Lins. Foto: Reprodução / Instagram

“Ele me deu um presente, que é a música ‘Sou Eu’, um samba autêntico e que eu amo cantar. A participação dele no ‘Infinito Samba’ vai ser incrível”, completa.

A grandiosa turnê “Infinito Samba” é um espetáculo que celebra duas décadas de uma trajetória marcada pela excelência, reinvenção e a inegociável reverência ao samba de raiz.

O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobrás via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realizado pela Orin Produções.

O público da cidade será recebido com um show em que Diogo sobe ao palco acompanhado por sua banda e uma grande orquestra. Concebida para dialogar de forma moderna com o ritmo e a emoção do samba, a formação apresentará arranjos inéditos e envolventes.

O repertório é uma seleção cuidadosa de grandes sucessos da carreira de Diogo, releituras afetivas que homenageiam suas influências (do filho de João Nogueira ao protagonista do agora) e novas composições. O roteiro musical é uma viagem poética que inclui clássicos atemporais e blocos dedicados às canções de amor, à gafieira e ao clima de roda da favela.

O show Infinito Samba, com Diogo Nogueira (participação de Ivan Lins) será na sexta-feira (27/03), a partir das 21h, no Teatro Positivo (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300). Os ingressos estão a venda neste link! Classificação etária: 18 anos