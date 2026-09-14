Operação aérea resgata pacientes ilhados e leva vacinas a cidade do Paraná

As fortes chuvas que atingiram o Vale do Ribeira deixaram o município de Adrianópolis, no Leste do Paraná, totalmente isolado após o bloqueio das estradas da região. Para garantir o atendimento de quem não pode esperar, o Governo do Estado montou uma operação de emergência pelo ar para resgatar moradores que precisam de tratamento médico urgente e entregar suprimentos à população.

Uma aeronave vai até Capão Bonito (SP), local mais próximo com condições de pouso, para buscar cinco pacientes que dependem de sessões frequentes de hemodiálise. Os moradores, com idades entre 13 e 72 anos, serão trazidos para Curitiba e Região Metropolitana, onde darão sequência aos cuidados nos hospitais Pequeno Príncipe e Angelina Caron.

A interrupção da hemodiálise traz sérios riscos à vida, como acúmulo de líquido nos pulmões e picos de pressão arterial, o que tornou o resgate prioridade máxima. Além do voo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) organizou o transporte terrestre e o acolhimento em casas de apoio para as famílias.

Na viagem de ida, o avião leva um lote essencial de insumos farmacêuticos para reforçar a saúde do município ilhado. A carga inclui vacinas antitetânicas e soros antiofídicos, medidas preventivas cruciais para o período de cheias, quando o aumento do nível dos rios força o deslocamento de animais peçonhentos para áreas secas e eleva o risco de acidentes com entulhos e água contaminada.