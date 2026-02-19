Ônibus metropolitano: nova opção de pagamento por cartão deixa tarifa mais cara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de segunda-feira (23/02), passageiros do transporte coletivo metropolitano da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) poderão pagar as passagens com cartões de crédito e débito por aproximação, diretamente nos validadores dos coletivos. A funcionalidade passa a valer em todas as linhas metropolitanas que atendem os municípios integrados ao sistema com a capital.

A novidade foi articulada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep). O pagamento por aproximação deve proporcionar redução no tempo de embarque e menos filas. Também reforça a segurança nas transações e integra o transporte metropolitano ao ambiente digital.

Para visitantes e turistas que circulam entre os municípios da RMC, a boa notícia é que não é mais necessário adquirir previamente um cartão específico para pagar a tarifa.

Preço da passagem das linhas de ônibus metropolitano

A política tarifária também foi ajustada para contemplar as diferentes formas de pagamento. Quem utiliza o cartão Metrocard continuará pagando a tarifa mais econômica: R$ 5,90. O pagamento em dinheiro permanece em R$ 6. Já para os usuários que optarem pelos cartões de débito ou crédito por aproximação, o valor será de R$ 6,13, refletindo os custos operacionais e financeiros da transação eletrônica.

Outra mudança é que os passageiros da RMC podem comprar e utilizar passagens diretamente pelo celular por meio da Google Wallet, a carteira digital do Google. Essa funcionalidade, autorizada pela Amep e implementada em parceria com a operadora de bilhetagem, permite que o usuário adquira a passagem no Google Maps, armazene o bilhete em formato de QR Code na Google Wallet e use o código para embarcar sem necessidade de cartão físico ou bilhete impresso.