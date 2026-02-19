Nova ponte de R$ 27,8 milhões reduz trajeto de 1h20 para 25 minutos no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma obra aguardada há décadas promete transformar a mobilidade e o desenvolvimento regional no interior do Paraná. A construção de uma nova ponte sobre o Rio Ivaí vai reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios de cerca de 1h20 para aproximadamente 25 minutos, criando um novo corredor rodoviário no Vale do Ivaí e reforçando a infraestrutura viária do Brasil fora dos grandes centros.

A estrutura será uma ponte de concreto com cerca de 250 metros de extensão. Atualmente, a travessia entre as duas cidades exige um desvio de quase 80 quilômetros por estradas regionais. Com a obra, a distância cairá para cerca de 25 quilômetros, uma economia de aproximadamente 55 quilômetros por viagem.

Jardim Alegre, com cerca de 12 mil habitantes, e Grandes Rios, com pouco mais de 5,6 mil moradores, somam aproximadamente 17,6 mil pessoas diretamente impactadas pela obra. O investimento previsto é de até R$ 27,8 milhões, com recursos do Tesouro do estado do Paraná. O convênio foi assinado em novembro de 2025 pelo governador Ratinho Junior e a prefeitura de Jardim Alegre.

O projeto executivo foi elaborado pela prefeitura de Jardim Alegre, responsável pela licitação, uma vez que a ponte será construída em estrada municipal. A previsão inicial é que a obra seja concluída em até dois anos após a assinatura do contrato com a empresa vencedora – prazo que pode ser ajustado conforme o edital.

Os repasses serão feitos por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística, que acompanhará tecnicamente as fases da execução.

Por que a nova ponte é estratégica para a região?

Além de melhorar a mobilidade no interior, a ponte sobre o Rio Ivaí é considerada estratégica para o desenvolvimento municipal porque:

facilita o escoamento da produção agrícola;

fortalece o comércio local;

melhora o acesso a serviços de saúde e educação;

integra economicamente municípios de pequeno porte.

Autoridades estaduais destacam que a obra abre um novo eixo de crescimento no Vale do Ivaí, região que recebe um dos maiores volumes de investimentos públicos da história, conforme destaque da gestão estadual.

No cotidiano, os efeitos devem ser sentidos em várias frentes: redução de custos logísticos para produtores, mais agilidade no transporte escolar, acesso mais rápido a hospitais e serviços públicos e maior circulação de pessoas e mercadorias.

Para o comércio e o setor de serviços, a expectativa é de aumento da atividade econômica e de novas oportunidades de negócios, reforçando o impacto econômico da rodovia e das obras públicas associadas.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.