Fim do calor extremo? Mudança no tempo traz chuva e refresco para Curitiba e Paraná nesta sexta (20)

Prepare o guarda-chuva e se despeça das máximas escaldantes: a previsão do tempo indica uma queda brusca de temperatura e o retorno das instabilidades em todo o estado.

Após dias de sol forte e termômetros batendo na casa dos 29°C na capital, o tempo em Curitiba passa por uma transformação radical a partir desta sexta-feira (20/02). A chegada de um sistema de baixa pressão trará o tão esperado alívio térmico, fazendo com que as máximas não ultrapassem os 23°C no final de semana, encerrando, ao menos temporariamente, o ciclo de calor intenso que vinha desgastando os paranaenses.

De acordo com o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar, o cenário é de alta instabilidade na região sul do continente. “O deslocamento de um cavado meteorológico em altitude — um sistema que promove a queda de pressão e favorece tempestades — somado ao calor e umidade, gera um ambiente instável entre a Argentina e o Rio Grande do Sul”, explica o especialista. Embora as tempestades severas desses países vizinhos não avancem diretamente para o Paraná, elas abrem caminho para que as instabilidades locais ganhem força por aqui.

Na prática, a sexta-feira ainda começa abafada em muitas cidades do interior, mas o clima em Curitiba já sentirá os efeitos da cobertura de nuvens e da mudança na circulação dos ventos. A previsão é de que a chuva chegue à capital ainda na sexta e se estenda pelo sábado (21/02), acompanhada de raios e eventuais rajadas de vento. No restante do estado, o calor ainda pode superar os 30°C isoladamente antes da formação das áreas de instabilidade típicas de verão.

Para quem planeja o descanso, a boa notícia é que o “ar de sauna” dá uma trégua. Em Curitiba, a diferença será sentida na pele: a queda de quase 7°C nas máximas transforma o ambiente, trazendo um frescor que não era visto há dias. O Simepar alerta, porém, que as chuvas podem ser expressivas em pontos isolados, por isso é importante ficar atento aos avisos da Defesa Civil.

