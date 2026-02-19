IPTU 2026 de Curitiba: emissão online disponível a partir de hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza a partir desta quinta-feira (19/2) a emissão online das guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. Os contribuintes podem acessar o documento pelo site oficial da prefeitura ou pelo aplicativo Curitiba App, antes mesmo do início da entrega física pelos Correios, prevista para a próxima semana.

O IPTU 2026 abrange cerca de 990 mil unidades tributárias na capital paranaense, com vencimento em 20 de março. Os pagamentos à vista terão desconto de 10%. Há também a opção de parcelamento em até 10 vezes, de março a dezembro, sempre com vencimento no dia 20 de cada mês.

Formas de pagamento e bancos conveniados

O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser quitado nos bancos conveniados, caixas eletrônicos, internet banking, PIX, cartão de débito ou crédito. Também é possível optar pelo débito automático. Os bancos conveniados para o IPTU 2026 são: Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú/Unibanco, Sicredi, Sicoob, Mercantil e Ailos.

Para aderir ao débito automático, o contribuinte deve solicitar diretamente ao seu banco com 30 dias de antecedência do vencimento da parcela. A primeira parcela nessa modalidade será debitada em 27 de março.

Quem preferir o atendimento presencial pode emitir as guias nos núcleos da Secretaria de Finanças nas Ruas da Cidadania ou na sede da Prefeitura. Para evitar filas, é recomendado o agendamento prévio pelo sistema Agenda Online da prefeitura.