Um ônibus com alunos da rede pública de ensino de Nova Laranjeiras, no Paraná, se envolveu em um acidente com um caminhão na BR-277, no município de Palmeira. A colisão traseira aconteceu por volta das 18 horas de sábado (10), no km 183.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus possuía 41 passageiros e estava retornando de uma excursão em Curitiba. A idade média dos ocupantes era de 16 anos.

Um dos passageiros teve ferimentos graves. A vítima foi levada ao Hospital de Palmeira. Já os outros ocupantes tiveram lesões leves ou saíram ilesos. Os motoristas do caminhão e do ônibus não tiveram ferimentos.

Após a colisão, uma faixa da BR-277 foi interditada para a remoção dos veículos. O trânsito continuou fluindo pela outra faixa e também pelo acostamento.

