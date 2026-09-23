Onça-pintada resgatada de quintal no Paraná reaparece; assista

A história do felino que movimentou Foz do Iguaçu no fim de junho ganhou mais um capítulo de esperança. O macho, de cerca de 75 quilos, que surpreendeu moradores ao ser encontrado descansando debaixo de um varal de roupas no bairro Três Lagoas, agora segue sua rotina de volta ao habitat natural.

Imagens recentes capturadas por câmeras de monitoramento no Parque Nacional do Iguaçu confirmam que o animal está em ótimas condições físicas e totalmente adaptado à vida selvagem.

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Na época do aparecimento em área urbana, a presença da onça acendeu o alerta e mobilizou uma força-tarefa multidisciplinar. O felino foi batizado como Tape’y — nome de origem tupi que significa “aquele que perdeu o caminho”.

Após o resgate, Tape’y foi levado ao Refúgio Biológico Bela Vista, mantido pela Itaipu Binacional, onde passou por avaliações veterinárias e recebeu tratamento para pequenos ferimentos. Recuperado e com alta médica, ele foi devolvido à natureza no Parque Nacional do Iguaçu.

Para garantir a segurança do animal e monitorar sua adaptação, Tape’y recebeu um colar com GPS. O acompanhamento em tempo real, feito pela equipe do Projeto Onças do Iguaçu, indica que o felino não voltou a se aproximar de áreas urbanas e segue explorando com sucesso as matas preservadas da região.