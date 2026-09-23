Após denúncia, PF investiga idoso em situação análoga à de escravo em Foz do Iguaçu

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quarta-feira (23) dois mandados de busca e apreensão em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A ação foi deflagrada após uma denúncia de que um idoso de 74 anos estaria sendo explorado em uma propriedade rural do município.

Levantamentos realizados pela PF indicaram que a vítima vivia em condições precárias e insalubres, próximo a áreas de criação de animais, e realizava trabalhos braçais diariamente na propriedade sem receber pagamento.

A corporação investiga os crimes de redução a condição análoga à de escravo (previsto no artigo 149 do Código Penal) e de exposição a perigo da saúde e da integridade de pessoa idosa em condições degradantes (artigo 99 do Estatuto da Pessoa Idosa).

Denúncia aponta que idoso vivia em condições precárias e insalubres. Foto: Divulgação | Polícia Federal Denúncia aponta que idoso vivia em condições precárias e insalubres. Foto: Divulgação | Polícia Federal Denúncia aponta que idoso vivia em condições precárias e insalubres. Foto: Divulgação | Polícia Federal

Segundo os agentes, a situação era agravada pela idade da vítima e pela ausência de rede de apoio familiar ou social, circunstâncias que a deixaram em condição de vulnerabilidade e dependência.

Durante o cumprimento dos mandados, a PF não localizou o idoso na propriedade e não houve prisão de suspeitos. Foram apreendidos um aparelho celular e documentos. O caso continua sendo investigado.