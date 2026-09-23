BR-277

Jovem é dada como desaparecida e família descobre morte em acidente na BR-277

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 23/09/26 13h35
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia em primeiro plano fechado (take aproximado) do rosto de uma mulher jovem sorrindo levemente inclinada para a direita. Ela tem a pele clara, olhos castanhos-escuros, sobrancelhas bem delineadas e cabelos cacheados volumosos em tom castanho-escuro que emolduram o rosto. Ela sorri abertamente para a câmera, exibindo os dentes superiores e usando batom ou brilho labial rosa-claro. Na parte inferior do enquadramento, observa-se a gola de uma camisa social listrada de tom claro sob uma sobreposição escura. O fundo encontra-se totalmente desfocado por conta da profundidade de campo rasa, com pontos suaves de iluminação em tom azulado e dourado no ambiente interno.
Amanda foi dada como desaparecida após perder contato com a família. Foto: Divulgação/Redes sociais.

Um acidente entre um carro e um caminhão na BR-277 deixou três mortos na madrugada desta terça-feira (22) em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná. As três pessoas dividiam carona pelo aplicativo BlaBlaCar.

No carro, as vítimas foram identificadas como Daniele Borges de Souza Lima, professora, que conduzia o veículo; Amanda Marcondes de Oliveira, social media; e Demetrio Marcondes, pedreiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos se chocaram de frente em meio a fortes chuvas na rodovia. O caminhoneiro não se feriu. As causas estão sendo investigadas, mas a polícia suspeita que a motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o caminhão. 

Jovem estava desaparecida

Uma das vítimas, Amanda, saiu de Cascavel para Curitiba e o último contato que fez com a família foi às 22h23, cerca de três horas antes do acidente. Sem comunicação com a jovem, a família de Amanda chegou a divulgar seu desaparecimento nas redes sociais até saber do acidente.

Em nota, o BlablaCar lamentou o acidente. “Neste momento de dor, nossos sentimentos estão com as vítimas e seus familiares. Desde que tomamos conhecimento do caso, estamos colaborando com as autoridades responsáveis pelas investigações e em contato com os familiares para oferecer nosso apoio e assistência”, disse no comunicado. 

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google