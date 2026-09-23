Jovem é dada como desaparecida e família descobre morte em acidente na BR-277

Um acidente entre um carro e um caminhão na BR-277 deixou três mortos na madrugada desta terça-feira (22) em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná. As três pessoas dividiam carona pelo aplicativo BlaBlaCar.

No carro, as vítimas foram identificadas como Daniele Borges de Souza Lima, professora, que conduzia o veículo; Amanda Marcondes de Oliveira, social media; e Demetrio Marcondes, pedreiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos se chocaram de frente em meio a fortes chuvas na rodovia. O caminhoneiro não se feriu. As causas estão sendo investigadas, mas a polícia suspeita que a motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o caminhão.

Jovem estava desaparecida

Uma das vítimas, Amanda, saiu de Cascavel para Curitiba e o último contato que fez com a família foi às 22h23, cerca de três horas antes do acidente. Sem comunicação com a jovem, a família de Amanda chegou a divulgar seu desaparecimento nas redes sociais até saber do acidente.

Em nota, o BlablaCar lamentou o acidente. “Neste momento de dor, nossos sentimentos estão com as vítimas e seus familiares. Desde que tomamos conhecimento do caso, estamos colaborando com as autoridades responsáveis pelas investigações e em contato com os familiares para oferecer nosso apoio e assistência”, disse no comunicado.