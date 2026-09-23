Brasil receberá primeiro computador quântico da América do Sul em 2027

O Brasil receberá em 2027 o primeiro computador quântico da América do Sul, fornecido pela empresa finlandesa IQM. O equipamento será instalado no Instituto de Pesquisas Eldorado, em Campinas (SP), no primeiro trimestre do próximo ano. A tecnologia quântica permite realizar cálculos complexos muito mais rápidos que computadores tradicionais, sendo usada em pesquisas de inteligência artificial, química de materiais e otimização. As informações são da Gazeta do Povo.

O embaixador finlandês no Brasil, Antti Kaski, esteve em Curitiba na última semana e explicou que a parceria tecnológica entre os dois países vai além do comércio tradicional. Segundo ele, grande parte dos produtos finlandeses vendidos ao Brasil é destinada à indústria, o que torna o impacto dessa relação pouco visível para o consumidor final.

A Finlândia também participa do desenvolvimento da tecnologia 6G no Brasil, com pesquisadores brasileiros atuando diretamente em projeto conjunto entre Nokia e Universidade de Oulu. Na área de geointeligência, a startup ICEYE fornece satélites pequenos e flexíveis para usos civis e militares, sendo o Brasil o primeiro comprador internacional fora da União Europeia.

Indústria brasileira usa tecnologia finlandesa há décadas

No setor de papel e celulose, a Valmet está no Brasil desde a década de 1960, com sede em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A empresa forneceu equipamentos para o Projeto Puma da Klabin, em Ortigueira, incluindo máquinas que produzem o Eukaliner, primeiro papel kraft com fibras de eucalipto do mundo.

Celso Tacla, vice-presidente executivo da Valmet para América Latina, destaca que o Brasil é o maior exportador global de celulose de mercado, com mais de 20 milhões de toneladas exportadas no último ano. A parceria tecnológica finlandesa garante a competitividade do produto brasileiro nos mercados internacionais.

O governo finlandês oferece financiamento de longo prazo por meio da agência estatal Finnvera, cobrindo não apenas produtos importados da Finlândia, mas também fornecimentos nacionais no Brasil.

Embaixador comenta restrições da União Europeia à carne brasileira

Kaski afirmou que a Finlândia está satisfeita com a perspectiva de conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Sobre as restrições impostas pela UE a produtos de origem animal do Brasil desde 3 de setembro, o embaixador descartou viés político ou protecionista, atribuindo a medida a exigências sanitárias técnicas.

A proibição inclui carne bovina, suína, de frango, mel, pescados, ovos e animais vivos, devido à falta de garantias sobre o uso de antimicrobianos na produção pecuária. O embaixador disse acreditar em solução pragmática e conjunta, lembrando que auditoria da UE já sinalizou normalização em breve do comércio de carne de frango e mel.

Sobre as tarifas americanas que chegam a 37,5% sobre produtos brasileiros, Kaski afirmou que a Finlândia prefere a previsibilidade do direito internacional e o multilateralismo da Organização Mundial do Comércio, mas reconhece que o mundo caminha para acordos bilaterais e em blocos.