Obras e interdições na BR-277 e na Estrada da Ribeira afetam trânsito em rodovias do Paraná nesta quinta (17)

Os motoristas que trafegam pelas estradas paranaenses encontram uma quinta-feira (17) de forte impacto no tráfego. A combinação de obras de infraestrutura e ampliação do Anel de Integração com bloqueios críticos provocados por instabilidades na pista exige planejamento e atenção redobrada dos condutores, principalmente em corredores estratégicos que ligam Curitiba ao Litoral, ao Norte do Estado e ao Vale do Ribeira.

As intervenções provocam desde a interdição temporária de faixas para manutenção de pavimento até bloqueios totais e parciais permanentes em pontos de encosta. A orientação das concessionárias e das autoridades de trânsito é para que os motoristas reduzam a velocidade nas aproximações, respeitem rigorosamente a sinalização provisória e, nos trechos com retenção contínua, programem horários de saída para evitar congestionamentos.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (São José dos Pinhais / Curitiba / Litoral)

Obras de ampliação de capacidade seguem em andamento nos dois sentidos entre o km 68 e o km 83. No trecho rumo às praias, equipes executam serviços de fresagem no asfalto do km 42 ao km 46, no sentido Litoral, com interdição parcial de faixas. Todo o trecho entre o km 00 e km 40 está em manutenção.

BR-476 / Estrada da Ribeira (Adrianópolis / Tunas do Paraná / Rio Branco do Sul / Bocaiúva do Sul)

Situação crítica na ligação do Vale do Ribeira. A rodovia registra interdições totais no km 5+600m e no km 46. Além disso, há bloqueios parciais em sequência nos quilômetros 14,5, 15, 19, 21, 24, 33, 34, 35, 45, 47, 53, 54/55, 74, 78 e 88. Ponto de atenção e alerta máximo no km 97 devido às condições da via.

BR-153 (Jacarezinho / Tibagi)

Frentes de ampliação ocupam a pista em ambos os sentidos do km 01 ao km 52, exigindo cautela dos condutores.

BR-369 (Cornélio Procópio / Cambará)

Serviços de ampliação causam retenções pontuais em ambos os sentidos ao longo do trecho entre o km 04 e o km 22.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-092 (Wenceslau Braz / Jaguariaíva)

Operação em sistema Pare e Siga na altura do km 253, no sentido Wenceslau Braz, para execução de fresagem no asfalto. Entre o km 204 e o km 250, ocorrem trabalhos de manutenção em ambos os sentidos.

PR-151 (Carambeí / Ponta Grossa)

Intervenções de fresagem do pavimento bloqueiam parcialmente a pista no sentido Carambeí, do km 299 ao km 302.

PR-508 / Rodovia das Praias (Matinhos)

Serviços de microfresagem exigem retenção parcial de faixas em ambos os sentidos entre o km 09 e o km 12.