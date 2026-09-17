Mapa do tempo muda e Paraná não tem mais nenhuma região em seca

​O cenário de apreensão com a falta de água no Paraná ficou para trás. Pela primeira vez em mais de um ano, o estado zerou completamente as áreas em situação de seca. Os dados constam no balanço do Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) com o apoio do Simepar.​

O grande divisor de águas foi o mês de agosto. A passagem de duas frentes frias trouxe tempestades volumosas e bem distribuídas, fazendo o acumulado de água subir rápido. Em algumas cidades do Sul paranaense, choveu mais de 100 milímetros em menos de 24 horas, o que apagou do mapa a última mancha de “seca fraca” que ainda resistia no Leste.​

A recuperação vinha dando sinais mês a mês. Em junho, os níveis de seca moderada desapareceram. Em julho, sobraram apenas pequenos pontos isolados e, agora, a limpeza no mapa foi total.

O comportamento acompanha toda a Região Sul, que também se livrou da estiagem graças à atuação do fenômeno El Niño, que trouxe mais umidade e tempestades para o estado.​

Para o paranaense, a notícia traz alívio direto: garante fôlego para os reservatórios de abastecimento, melhora as condições para o plantio no campo e afasta o risco de racionamento no estado a curto prazo.