Novos voos diretos que vão ligar Paraná a três estados têm vendas abertas

Os novos voos que ligam o Paraná aos estados do Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro, sem escalas, já estão disponíveis para compra nas companhias aéreas Gol e Latam. As operações foram anunciadas no primeiro semestre deste ano.

A conexão direta favorece especialmente a captação de viajantes das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Paraná, trazendo impacto positivo para o turismo. Os passageiros que partem de Fortaleza e Brasília terão como destino o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Já quem sai do Rio de Janeiro desembarcará no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A nova rota entre Fortaleza e Foz do Iguaçu começará a operar em novembro, com voos semanais aos sábados e duração aproximada de 4h20. Na segunda-feira (11), o preço da passagem sem escalas estava em torno de R$ 750.

Os voos que conectam Brasília a Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro a Curitiba devem iniciar as operações em outubro. A viagem entre a capital federal e o Oeste paranaense terá duração aproximada de 2h10. Já o trajeto do Aeroporto do Galeão até a capital paranaense será realizado em cerca de 1h20.

Voos internacionais diretos saindo do Paraná

Além das novas rotas nacionais, o Paraná conta com sete voos internacionais diretos. O Aeroporto Afonso Pena oferece conexões sem escalas com Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Peru), Assunção (Paraguai) e Montevidéu (Uruguai). De Foz do Iguaçu, é possível voar diretamente para Santiago (Chile).

Aeroportos de Curitiba e Foz do Iguaçu registram mais de 4 milhões de pessoas em 2025

Os principais terminais aéreos do Paraná registram alto fluxo de passageiros em 2025. No primeiro semestre, os dois aeroportos internacionais receberam mais de 4 milhões de pessoas, um crescimento de 18,2% em comparação com o mesmo período de 2024.

O Aeroporto Afonso Pena atendeu cerca de 3 milhões de passageiros em mais de 31 mil operações. Já o Aeroporto em Foz do Iguaçu recebeu mais de 1 milhão de viajantes em aproximadamente 9 mil embarques e desembarques. Os números referem-se ao período de janeiro a junho deste ano, com o total de passageiros sendo resultado de cerca de 40 mil operações.