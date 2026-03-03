Novos Audi Q3 serão produzidos em fábrica de São José dos Pinhais

Os novos Audi Q3 e Q3 Sportback que chegam às concessionárias brasileiras no mês de maio terão o Paraná como origem. A Audi do Brasil apresentou ao governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (03/03), no Palácio Iguaçu, a terceira geração do veículo, que será produzido na fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A empresa investiu cerca de R$ 50 milhões na fábrica para modernização da linha de montagem.

Os modelos Q3 e Q3 Sportback estarão disponíveis inicialmente na versão única Launch Edition quattro. A terceira geração do Audi Q3 recebeu uma nova motorização 2.0 TFSI, com 258 cavalos de potência entre 5.250 rpm e 6.500 rpm (ante 231 cavalos entre 5.000 rpm e 6.600 rpm da geração anterior) e 370 Nm de torque entre 1.650 rpm e 4.500 rpm (ante 340 Nm de torque 1.700 rpm e 4.500 rpm geração anterior).

Outra novidade é a transmissão S-Tronic de sete velocidades, que assegura trocas de marchas ágeis e precisas, e a tração quattro Haldex, que fornece controle em segurança em qualquer situação de piso. O conjunto mecânico proporciona ao utilitário desempenho esportivo, com aceleração de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos.

Os modelos também são equipados com ar-condicionado automático de três zonas com aquecimento dos bancos dianteiros, bancos dianteiros com ajustes elétricos e função memória para o motorista e teto solar panorâmico, além de itens de segurança, como sete airbags, alerta de saída de faixa, assistente de frenagem de emergência na frente, entre outras comodidades.

Novas tecnologias do Audi Q3 e Q3 Sportback

De acordo com a empresa, a fábrica de São José dos Pinhais desempenha um papel estratégico para a marca na América do Sul, sendo responsável por introduzir novas tecnologias no mercado automotivo nacional. Entre elas está a tração integral quattro e a transmissão tiptronic de oito velocidades em um veículo com motor transversal, sendo ambas produzidas pela primeira vez no país a partir de São José dos Pinhais.

O CEO e presidente da Audi do Brasil, Sascha Sauer, afirmou que o novo modelo marca um novo capítulo da trajetória da montadora no Brasil. “Produzir um modelo tão importante localmente não apenas fortalece nossa estratégia de vendas, mas também nossa crença no imenso mercado brasileiro. Isso reforça o papel estratégico do Brasil no futuro global da Audi e destaca nosso compromisso de longa data, construído ao longo de mais de 30 anos de investimentos”, disse.

Audi no Paraná

A relação de parceria entre o Governo do Estado e a Audi do Brasil vem de longa data. Presente no Paraná desde 1999, a montadora retomou a produção na fábrica de São José dos Pinhais em 2022 após aporte de R$ 100 milhões para modernização da linha de montagem.

A empresa também foi a responsável pelo projeto arquitetônico da Fábrica de Ideias, futuro centro de inovação que será construído em Curitiba, na antiga fábrica da Ambev, atualmente na fase de licitação.

A Audi foi responsável pela reforma do telhado do Centro Cultural Teatro Guaíra, pelo valor de R$ 1,2 milhão. A Audi do Brasil também é apoiadora do projeto Crianças no Teatro, que leva apresentações teatrais para crianças de seis a 12 anos de escolas públicas, estimulando o interesse e a criação de repertório cultural já na infância.