Leilão online oferece 174 veículos apreendidos em Curitiba

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba realiza nesta sexta-feira (6/3) um leilão eletrônico com 174 veículos apreendidos durante fiscalizações de trânsito na capital. O evento ocorrerá de forma online no site da Vip Leilões, a partir das 9h, com arremates pelo critério de maior lance por lote.

Os veículos ofertados incluem automóveis em condição de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível. As disputas serão escalonadas ao longo do dia: das 9h às 11h para veículos em condição de circulação, das 11h às 13h para sucatas aproveitáveis, e das 13h às 17h para sucatas com motor inservível.

Interessados podem visitar os veículos nesta quarta (4/3) e sexta (6/3), no pátio da VIP Leilões, mediante agendamento prévio. A visitação será apenas visual, sem manuseio dos veículos. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, exceto para sucatas, cuja participação é restrita a empresas especializadas em desmontagem de veículos com registro no Detran.

O leilão é a etapa final do processo de remoção de veículos apreendidos em fiscalizações. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, veículos não retirados do pátio pelo proprietário em até 60 dias podem ser leiloados. Informações detalhadas sobre os lotes, incluindo imagens, modelos e lances mínimos, estão disponíveis no site da VIP Leilões.