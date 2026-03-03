HomeNotíciasCuritiba e RegiãoMatéria Lei Lili Lei que cria novas regras para passeios com cães em Curitiba é aprovada; o que muda 6 minutos de leitura Por CMC Editado por Barbara Schiontek 03/03/26 16h56 - Atualizado: 03/03/26 16h56 Foto: Depositphotos Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna. Esse recurso ainda está em fase experimental.Se você encontrar um erro ou informação imprecisa, por favor avise-nos. Gerado por IA Fique atento! Até especialistas caíram: o detalhe no boleto do IPVA que rouba seu dinheiro Mercado imobiliário Adeus, preços baixos? Esta região do Paraná virou a nova 'mina de ouro' Rango Barateza! O segredo de Curitiba: como uma receita de família virou um império do afeto Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região! Seguir no Google