Nascido em Curitiba, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo

De uma pequena farmácia de manipulação no coração de Curitiba a um gigante global da beleza, O Boticário é hoje a maior rede varejista de cosméticos do planeta. A marca, que nasceu na capital paranaense em 1977, conquistou não apenas o Brasil, mas também se expandiu para 16 países, tornando-se um verdadeiro fenômeno do empreendedorismo curitibano.

Com presença em 1.655 cidades brasileiras, O Boticário se destaca pela capilaridade impressionante. A estrutura da empresa inclui três fábricas e oito centros de distribuição estrategicamente posicionados no Brasil e em Portugal, além de escritórios nos Estados Unidos, Hong Kong e Colômbia. Ao todo, o Grupo conta com mais de 21 mil colaboradores diretos.

O pioneirismo no franchising foi crucial para a expansão da marca. Artur Grynbaum, Vice-Presidente do Conselho do Grupo Boticário, destaca: “A abertura da loja no aeroporto foi um divisor de águas porque nos colocou em contato com o Brasil inteiro e deixou claro que havia espaço para crescer além do Paraná. Na sequência, demos um passo pioneiro com a primeira franquia, em um momento em que o franchising ainda engatinhava no país.”

Internacionalmente, O Boticário adota estratégias flexíveis. Em Portugal, opera com 61 lojas próprias, enquanto na Colômbia soma cerca de 50 unidades. A marca também está presente em países como Bolívia, Paraguai e Angola, adaptando-se às particularidades de cada mercado.

A empresa investe em inovação e adaptação cultural. Na Colômbia, por exemplo, lançou a fragrância Floratta Power of Love em parceria com a influenciadora Andrea Serna e inaugurou uma loja conceito 360º. Em Portugal, colaborou com a atriz Sara Matos para o desenvolvimento da linha Lily Unique.

Grynbaum ressalta: “Ao mesmo tempo em que buscamos manter a essência da marca que conquistou os brasileiros, também nos dedicamos a ser uma love brand em cada mercado onde atuamos, respeitando as especificidades culturais e criando vínculos emocionais duradouros com nossos consumidores.”

O sucesso internacional se reflete nos números: em 2025, Portugal registrou cerca de 1 milhão de tickets, enquanto a Colômbia ultrapassou 1,7 milhão de clientes em suas lojas.

Além do crescimento comercial, O Boticário mantém compromissos com a sustentabilidade e diversidade. A empresa possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, e faz parte do movimento Diversa Beleza, que promove uma beleza livre de estereótipos.

De Curitiba para o mundo, O Boticário não apenas expandiu seus negócios, mas também levou um pouco da essência paranaense para os quatro cantos do planeta, provando que é possível ser local e global ao mesmo tempo.