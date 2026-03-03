Procon realiza mutirão online de renegociação de dívidas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Procon-PR inicia nesta terça-feira (03/03) uma ação que promete aliviar o bolso de milhares de paranaenses. O órgão, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), realiza até 30 de março o primeiro mutirão de negociação de dívidas de 2026, totalmente pela internet.

A iniciativa faz parte do Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas e conta com parcerias importantes: Senacon, Associação Procons Brasil, Banco Central e Febraban uniram forças para oferecer condições especiais aos consumidores endividados.

Para quem deseja participar, o caminho é simples: basta se cadastrar na plataforma consumidor.gov.br e criar login e senha. No momento de registrar a reclamação, é fundamental informar o desejo de participar do mutirão, detalhar o problema enfrentado e indicar quanto pode pagar mensalmente.

As instituições financeiras terão até 10 dias para apresentar uma proposta de acordo. Após receber a oferta, o consumidor dispõe de 20 dias para avaliar as condições e decidir sobre a negociação.

Nem todas as dívidas podem entrar no mutirão. As elegíveis são aquelas vencidas em cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais, crédito consignado e outras modalidades de crédito bancário, desde que não tenham bens dados em garantia e não estejam prescritas.

Ficam de fora da negociação os débitos com financiamentos de veículos, motocicletas ou imóveis, assim como contratos com parcelas em dia ou dívidas já prescritas.

Um diferencial desta edição é o acesso gratuito a conteúdos de educação financeira disponibilizados na plataforma meubolsoemdia.com.br. A coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano, ressalta que o objetivo é auxiliar o consumidor a reorganizar sua vida financeira e evitar novos endividamentos.

Todo o atendimento acontecerá exclusivamente pela internet, através da plataforma consumidor.gov.br ou diretamente nos canais oficiais das instituições financeiras onde o consumidor possui a dívida. Usuários com nível prata ou ouro na plataforma podem acompanhar completamente a negociação.