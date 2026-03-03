Curitiba oferece atendimento especial de saúde para mulheres aos sábados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba promoverá em março o Circuito da Mulher, com atendimento especial aos sábados em 47 unidades de saúde da cidade. A ação acontece em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

O atendimento será realizado das 8h às 12h, de forma escalonada nas unidades. Para participar, é necessário ser usuária do SUS Curitibano e agendar previamente pela Central Saúde Já Curitiba, pelo telefone (41) 3350-9000.

As mulheres que participarem do Circuito passarão por um atendimento em sistema de circuito com cinco ou seis etapas, incluindo acolhimento, avaliação vacinal, testagem rápida de sífilis e HIV, consulta de enfermagem, orientação nutricional e exame clínico.

Serão oferecidos serviços como realização do exame preventivo de colo de útero (para mulheres de 25 a 64 anos), exame clínico das mamas, agendamento de mamografia (para mulheres de 40 a 74 anos), orientações de saúde bucal e para cessação do tabagismo.

A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, destaca que será uma oportunidade para colocar em dia exames preventivos, atualizar a carteira de vacinação e receber orientações importantes de prevenção e promoção da saúde.

O agendamento para os sábados será feito para atendimento na unidade de saúde programada para abrir no distrito sanitário de residência da usuária. A programação completa com as datas e unidades participantes está disponível no site da Prefeitura de Curitiba.