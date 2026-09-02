Novo planetário na RMC vai receber tecnologia alemã capaz de simular 9 mil estrelas

O novo planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), deve receber no próximo mês o sistema de projeção. A obra foi anunciada em setembro do ano passado e chegou a 30% de execução. O projetor será instalado na cúpula, que tem cerca de 18 metros de diâmetro e 508 metros quadrados de superfície para projeção.

O equipamento é de fabricação da empresa alemã Zeiss Planetariums e combina um projetor óptico-mecânico central com 11 projetores digitais, distribuídos ao redor do domo. Será possível simular cerca de 9 mil estrelas observáveis a olho nu, além da Via Láctea, Lua, planetas e diferentes movimentos astronômicos. Outra opção é exibir uma única imagem, a exemplo de animações, vídeos e conteúdos de diferentes áreas do conhecimento.

A construção do local recebeu um investimento de aproximadamente R$ 46,5 milhões, sem incluir o sistema de projeção, adquirido por € 5,16 milhões (cerca de R$ 31 milhões). A obra é executada sob a responsabilidade do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), que estima a conclusão para o início de dezembro.

Novo planetário vai simular cerca de 9 mil estrelas observáveis a olho nu. Foto: Silvio Turra Foto: Silvio Turra Foto: Silvio Turra

O projeto incorpora soluções de sustentabilidade, como geração de energia fotovoltaica e captação de água da chuva. Além da cúpula de projeção imersiva, o planetário terá auditório, salas expositivas, laboratórios, telescópios e um pêndulo de Foucault, experimento que demonstra o movimento de rotação da Terra.

Segundo o diretor do Parque da Ciência Newton Freire Maia, Anísio Lasievicz, o espaço pretende fomentar o interesse pela ciência entre os estudantes da rede estadual e estimulá-los a seguir carreiras científicas. Também está prevista a oferta de formação continuada em astronomia para professores.