Novo hospital de R$ 293 milhões no Paraná terá capacidade para 19 mil cirurgias por ano

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 52 milhões para a Unimed Regional Maringá, voltado à aquisição de equipamentos hospitalares, mobiliário e materiais permanentes para o novo Hospital Unimed no Norte do Paraná. O investimento total desta etapa chega a R$ 72,2 milhões, com R$ 20,2 milhões vindos de recursos próprios da cooperativa.

O novo aporte complementa outro financiamento de R$ 100 milhões já concedido anteriormente para a construção da unidade, cujo investimento total soma aproximadamente R$ 293 milhões.

Com essa nova etapa, o apoio total do banco ao projeto chega a R$ 152 milhões. A expectativa é que o hospital entre em operação em 2027, com capacidade anual para 19 mil procedimentos cirúrgicos e cerca de 12 mil internações.

Entre os itens que serão adquiridos com o financiamento estão equipamentos de alta complexidade, nacionais e importados sem similar fabricado no país, como aparelhos de ressonância magnética, tomógrafos, equipamentos de hemodinâmica, ventiladores pulmonares, mesas cirúrgicas e camas hospitalares, além de mobiliário hospitalar e corporativo.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o projeto amplia a oferta de saúde suplementar na região. “A operação do novo hospital envolve novos leitos de UTI e contratação de profissionais qualificados para realizar os atendimentos, inclusive de média e alta complexidade”, afirma.

A nova unidade integra a estratégia de expansão da cooperativa, com previsão de conclusão das obras até o fim de 2026 e início das atividades assistenciais no primeiro trimestre de 2027.

A Unimed Regional Maringá atende cerca de 169 mil beneficiários em todo o país, sendo 125 mil distribuídos nos 24 municípios de sua área de atuação — o equivalente a 40,5% do mercado local de planos de saúde. Somando os clientes de outras Unimeds nessa mesma região, o Sistema Unimed reúne mais de 165 mil beneficiários e alcança cerca de 53% de participação no mercado local.