Paraná pode ganhar novo parque estadual em três cidades turísticas

O Paraná pode ganhar um novo parque estadual em uma região conhecida pelas praias de água doce e pelo turismo às margens do Rio Paraná. A proposta é criar o Parque Estadual da Costa Rica, com áreas de preservação nos municípios de Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná, no Noroeste do estado.

O projeto de lei 237/26 foi aprovado pela Comissão de Obras, Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na última terça-feira (27). A iniciativa prevê a proteção integral de ilhas, lagoas, áreas de várzea e vegetação nativa da região.

O objetivo é preservar a biodiversidade, proteger locais de reprodução da fauna aquática e conservar ecossistemas considerados sensíveis. O texto também permite atividades de pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico, desde que realizadas de forma controlada.

Onde ficará o novo parque no Paraná?

O Parque Estadual da Costa Rica deverá abranger áreas de três cidades do Noroeste paranaense: Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná. Os municípios ficam às margens do Rio Paraná e são conhecidos pelas praias de água doce, passeios de barco e atividades de lazer próximas ao rio.

A região costuma receber visitantes em busca de praias fluviais, hospedagens e passeios náuticos, especialmente durante o verão. A criação do parque, porém, tem como foco principal a conservação ambiental dessas áreas.

A delimitação exata ainda não foi definida. De acordo com o projeto, os limites da unidade de conservação serão estabelecidos por decreto do Poder Executivo, com base em estudos técnicos e mapas georreferenciados.

O que poderá ser feito no Parque Estadual da Costa Rica?

A proposta prevê a proteção integral dos ambientes naturais incluídos na área do parque. Isso significa que a conservação da natureza será a prioridade, com restrições a atividades que possam prejudicar os ecossistemas.

O projeto permite, desde que haja controle e respeito às regras ambientais:

Pesquisa científica;

Atividades de educação ambiental;

Turismo ecológico.

As regras para visitação e uso da área deverão ser detalhadas no plano de manejo, instrumento que orienta a administração de uma unidade de conservação. A proposta estabelece prazo de até dois anos para a elaboração desse documento.

Quando o novo parque no Paraná será criado

Apesar da aprovação na Comissão de Obras, Transportes e Comunicação, o projeto ainda não significa que o parque esteja oficialmente criado. A delimitação da área e as regras de funcionamento também dependem de etapas posteriores.

A proposta já recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Alep. A criação efetiva do Parque Estadual da Costa Rica dependerá da conclusão da tramitação do projeto e das medidas previstas no texto.

Parques e áreas de conservação no Paraná

O Paraná conta com 74 Unidades de Conservação estaduais catalogadas pelo Instituto Água e Terra (IAT). As áreas são destinadas à proteção de ambientes naturais e incluem diferentes categorias, com regras específicas de preservação e uso dos recursos naturais.

Há unidades de proteção integral, nas quais a conservação da natureza é o objetivo principal, e unidades de uso sustentável, que permitem determinadas atividades humanas desde que sejam compatíveis com a proteção ambiental.