Com a pandemia batendo à porta dos paranaenses, uma das questões mais pertinentes é com relação a estabilidade do novo coronavírus, por quanto tempo ele consegue se manter um ambiente infectado.

Um estudo publicado por pesquisadores de institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos no último dia 9 de março aponta que o novo coronavírus permanece íntegro por horas e até dias, dependendo do material avaliado.

Amostras em forma de aerossol, o vírus presente em microgotículas no ar tem tempo de vida de aproximadamente 2,74 horas. Ou seja, a quantidade de vírus na amostra chega a 1% da inicial em 18 horas.

Em superfícies como papelão, aço e plástico, as amostras virais sobreviveram por mais tempo. A sobrevida nesses materiais foi de 2, 3 e 4 dias, respectivamente.

De acordo com os pesquisadores, os resultados indicam que tanto a transmissão por meio aerossol quanto por objetos são plausível, já que o vírus permanece viável em aerossóis por horas e em superfícies por dias.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).