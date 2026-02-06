Novo concurso da Polícia Civil do Paraná será realizado em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná terá um novo concurso para a Polícia Civil (PCPR) em 2026. A confirmação foi feita nesta sexta-feira (06/02), pelo governador Ratinho Junior, durante cerimônia de entrega de 243 drones às forças de segurança do estado, realizada no Parque Barigui, em Curitiba.

Todas as carreiras da PCPR serão contempladas no concurso, incluindo delegados, agentes da polícia judiciária e papiloscopistas. A novidade ocorre em período de outras contratações já anunciadas no estado, como ampliação do efetivo da Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Científica, totalizando mais 5.600 profissionais para a segurança pública.

A abertura de um novo processo é necessária porque a validade do último concurso expira em junho, tornando urgente a seleção de novos candidatos para integrar os quadros da instituição.

Concurso da Polícia Civil do Paraná deve acontecer no segundo semestre de 2026

Com a autorização assinada, os procedimentos para organização do novo concurso já podem começar, com previsão de realização no segundo semestre deste ano.

“Temos um planejamento que contempla tanto a reposição das vagas abertas com a aposentadoria de policiais, quanto a ampliação do quadro, para atender cada vez melhor a população”, disse o delegado geral da PCPR, Silvio Rockembach.

O número exato de vagas ainda não foi divulgado. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.