Empresária de eventos é indiciada por abandonar festas; prejuízo chega a R$ 86 mil

Uma empresária de 30 anos, proprietária de uma empresa de eventos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi indiciada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) pelo crime de estelionato. A investigação já identificou 10 vítimas e estima prejuízos de R$ 86 mil.
A mulher atraía clientes para a empresa especializada em casamentos, festas de 15 anos e bodas. No entanto, após receber os pagamentos – parciais ou integrais – não cumpria as obrigações previstas nos contratos.
Segundo as vítimas, a empresária abandonava os eventos, não fornecia alimentos e bebidas suficientes para os convidados, entregava serviços diferentes do combinado e não repassava valores aos fornecedores contratados, mesmo após ter recebido integralmente o pagamento dos clientes.
“O impacto desta ação vai além do financeiro e atinge o estado psicológico das vítimas. O caso mais grave envolve um casamento agendado para o final de janeiro de 2026. No dia da festa, a noiva recebeu uma mensagem da investigada informando que o evento não seria realizado, sem qualquer aviso prévio ou devolução de valores”, destaca o delegado da PCPR Gabriel Munhoz.
Polícia pede medidas ao Poder Judiciário para evitar novos golpes
Com base nos indícios de que a mulher utilizava a atividade econômica para obter vantagens ilícitas, a PCPR solicitou ao Poder Judiciário a aplicação de diversas medidas cautelares.
Entre as medidas estão pedidos para garantir a tentativa de reparação dos danos financeiros sofridos pelas vítimas e restrições para impedir que a empresária continue firmando novos contratos e fazendo novas vítimas na comarca.
A Polícia Civil orienta que possíveis novas vítimas procurem a 13ª SDP em Ponta Grossa para registrar ocorrência, o que ajudará na instrução do processo e no cálculo total dos danos a serem reparados.