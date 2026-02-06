Empresária de eventos é indiciada por abandonar festas; prejuízo chega a R$ 86 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma empresária de 30 anos, proprietária de uma empresa de eventos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi indiciada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) pelo crime de estelionato. A investigação já identificou 10 vítimas e estima prejuízos de R$ 86 mil.

A mulher atraía clientes para a empresa especializada em casamentos, festas de 15 anos e bodas. No entanto, após receber os pagamentos – parciais ou integrais – não cumpria as obrigações previstas nos contratos.

Segundo as vítimas, a empresária abandonava os eventos, não fornecia alimentos e bebidas suficientes para os convidados, entregava serviços diferentes do combinado e não repassava valores aos fornecedores contratados, mesmo após ter recebido integralmente o pagamento dos clientes.

“O impacto desta ação vai além do financeiro e atinge o estado psicológico das vítimas. O caso mais grave envolve um casamento agendado para o final de janeiro de 2026. No dia da festa, a noiva recebeu uma mensagem da investigada informando que o evento não seria realizado, sem qualquer aviso prévio ou devolução de valores”, destaca o delegado da PCPR Gabriel Munhoz.

Polícia pede medidas ao Poder Judiciário para evitar novos golpes

Com base nos indícios de que a mulher utilizava a atividade econômica para obter vantagens ilícitas, a PCPR solicitou ao Poder Judiciário a aplicação de diversas medidas cautelares.

Entre as medidas estão pedidos para garantir a tentativa de reparação dos danos financeiros sofridos pelas vítimas e restrições para impedir que a empresária continue firmando novos contratos e fazendo novas vítimas na comarca.

A Polícia Civil orienta que possíveis novas vítimas procurem a 13ª SDP em Ponta Grossa para registrar ocorrência, o que ajudará na instrução do processo e no cálculo total dos danos a serem reparados.