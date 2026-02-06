Paraná terá calor recorde na sexta e tempestades no sábado, alerta Simepar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná enfrentará temperaturas próximas aos 40°C no Oeste e Sudoeste e aos 30°C nas demais regiões nesta sexta-feira (06), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O forte calor, combinado com sistemas meteorológicos em movimento, provocará tempestades no sábado (07) e uma leve queda nas temperaturas no domingo (08).

Na quinta-feira (05), Cascavel, Capanema e Planalto já registraram as temperaturas mais altas de 2026 até o momento, chegando a 38,5°C, 39,6°C e 35,5°C, respectivamente. Capanema igualou o recorde estadual do ano, registrado em Antonina em 3 de janeiro.

Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar, explica que na sexta-feira as temperaturas ultrapassarão 35°C no Oeste e Sudoeste, podendo se aproximar dos 40°C. No Noroeste e Norte, as máximas variarão entre 33°C e 35°C. Nos Campos Gerais, cerca de 33°C. No Centro-Sul, entre 28°C e 30°C, e na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, em torno de 30°C.

O calor e a umidade poderão provocar pancadas de chuva na sexta-feira, principalmente no Centro, Oeste e Sudoeste do Estado, com possibilidade de trovoadas localizadas no final da tarde.

Alerta de tempestades para o fim de semana

No sábado (07), o tempo começará estável, mas a partir do início da tarde, devido ao calor e ao avanço de um cavado meteorológico, formarão-se áreas de instabilidade. Há risco de temporais com rajadas de vento, queda de granizo pontual e chuva intensa, podendo causar alagamentos, principalmente no Oeste e Sudoeste.

No domingo (08), a sensação será de abafamento, com possibilidade de pancadas de chuva e temporais localizados, especialmente nos Campos Gerais, Noroeste, Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. As temperaturas ultrapassarão os 30°C, mas ficarão abaixo dos dias anteriores.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil monitora a situação e emite alertas por SMS e WhatsApp. Para receber os avisos, envie seu CEP por SMS para 40199 ou cadastre o número 61 2034-2611 no WhatsApp.