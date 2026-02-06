Guarda Municipal apreende drogas no Centro com apoio de cão farejador

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma equipe do canil da Guarda Municipal de Curitiba apreendeu cerca de 330 gramas de maconha, 40 gramas de crack, 17 gramas de cocaína e pequenas quantidades de haxixe e MDMA durante patrulhamento de rotina na tarde de quinta-feira (5/2). A ação ocorreu na Rua Trajano Reis, região central da cidade.

Os agentes realizavam varredura em um ponto já conhecido por denúncias de tráfico quando encontraram sacolas e embalagens suspeitas escondidas em um buraco na parede de um imóvel. Com o apoio da cadela policial Kayla, os guardas localizaram ainda mais entorpecentes nas proximidades, incluindo porções de cocaína fracionadas em pinos, prontas para comercialização.

Um homem foi abordado nas imediações durante a operação, mas nada foi encontrado com ele. Toda a droga apreendida foi encaminhada à delegacia da região para os procedimentos legais cabíveis. A ação faz parte das medidas de rotina voltadas ao reforço da segurança na área central de Curitiba.