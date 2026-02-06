Procon alerta sobre cobrança indevida de instrumentador cirúrgico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma prática abusiva por parte de operadoras de planos de saúde levou o Procon-PR a emitir, nesta sexta-feira (06/02), uma Recomendação Administrativa para todas as empresas do setor no Paraná. O alerta surgiu após uma série de reclamações de consumidores sobre a cobrança extra pela presença de instrumentador cirúrgico em procedimentos médicos.

O problema está no fato de que, conforme estabelece a Resolução Normativa 465/21 da Agência Nacional de Saúde (ANS), esse profissional deve estar incluído na equipe cirúrgica sem custos adicionais para o paciente. No entanto, algumas operadoras têm ignorado essa determinação e aplicado taxas que podem ultrapassar R$ 1 mil por procedimento.

A coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano, destaca que, além da resolução específica da ANS, o Código de Defesa do Consumidor também ampara os usuários contra esse tipo de cobrança abusiva no setor de saúde suplementar.

A Recomendação não apenas orienta as empresas a cessarem imediatamente essas cobranças indevidas, como também determina a devolução em dobro e com atualização monetária dos valores já cobrados dos consumidores. As operadoras que descumprirem a medida poderão enfrentar processo administrativo e ter o caso encaminhado ao Ministério Público Estadual.

Para facilitar denúncias e esclarecer dúvidas sobre o assunto, o Procon-PR mantém canais de atendimento disponíveis em seu site oficial, reforçando seu papel na proteção dos direitos dos consumidores paranaenses.