Nota Paraná libera R$ 13,3 milhões em créditos de ICMS nesta sexta-feira

O programa Nota Paraná libera nesta sexta-feira (6/2) mais de R$ 13,3 milhões em créditos de ICMS para consumidores e entidades sociais participantes. Os valores, referentes às compras realizadas em novembro de 2025, estarão disponíveis no aplicativo oficial até o final da tarde.

Do total liberado, R$ 12 milhões serão destinados às pessoas físicas, enquanto as entidades sociais receberão R$ 1,34 milhão proveniente da doação de notas fiscais feita pelos consumidores. Em novembro, foram emitidas mais de 72,2 milhões de notas fiscais, com 13,9 milhões de CPFs identificados.

Os créditos de ICMS são devolvidos aos consumidores com base no faturamento das empresas que realizaram as vendas. O valor retornado depende de fatores como o faturamento das empresas e o volume de compras que geraram notas fiscais com CPF no mês. A devolução ocorre no terceiro mês após a aquisição que gerou a nota fiscal.

Como consultar os créditos do Nota Paraná

Para consultar os créditos, os consumidores podem usar o aplicativo Nota Paraná, acessando a opção ‘Conta Nota Paraná’ e a aba ‘Meu Extrato’. No site do programa, a informação está disponível na seção ‘Minha Conta Corrente’, na área ‘Meu Extrato’.

Para se cadastrar no Nota Paraná, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar em ‘cadastre-se’ e preencher os dados pessoais solicitados para criar uma senha pessoal.