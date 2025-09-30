Nova pista em aeroporto no Paraná abre caminho para voos diretos aos EUA, diz secretário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná vai ganhar um importante reforço na conectividade turística nos próximos meses com a homologação da pista estendida do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU), válida a partir de 2 de outubro. O terminal agora conta com uma área útil de 2.705 metros, abrindo caminho para novos voos e ampliação da capacidade atual.

A pista passou por transformação por conta de um convênio entre o Governo do Estado e a Itaipu Binacional, realizado antes da administração da Motiva. Com 2,7 mil metros de comprimento e 45 de largura, o novo espaço traz mais segurança, capacidade para receber aeronaves com maior número de passageiros e carga, além de possibilitar conexões com destinos mais distantes.

A homologação marca o fim de um processo iniciado em 2021, quando foi finalizada a obra de ampliação que recebeu investimento de R$ 53 milhões. “Fizemos as obras antes da concessão, um objetivo do governador Ratinho Junior na época, e agora a homologação garante voos sem restrições aos Estados Unidos, por exemplo. Foz do Iguaçu já concorria com outros destinos sem voos internacionais. Agora mudamos de patamar”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

A concessionária Motiva, responsável pela administração do espaço, investiu mais de R$ 396 milhões em melhorias no terminal. Entre as transformações estão a ampliação de 5 mil m² no terminal de passageiros, nova área de check-in com mais de 30 balcões, sala de embarque internacional com pontes de conexão às aeronaves, e três novos pátios com capacidade para até 13 aeronaves categoria C, as mais utilizadas na aviação comercial.

Movimento nos aeroportos do Paraná

Os aeroportos internacionais do Paraná têm registrado movimento intenso neste ano, tendência que deve crescer com a homologação da pista no oeste. No acumulado entre janeiro e agosto, mais de 5,5 milhões de viajantes passaram pelos terminais internacionais do Paraná. Desse total, o Aeroporto Afonso Pena recebeu mais de 4 milhões de passageiros, enquanto Foz do Iguaçu registrou outros 1,4 milhão.