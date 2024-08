Nova milionária! Nota Paraná entrega prêmio de R$ 1 milhão para jovem ganhadora

O prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná sorteado para a cidade de Marechal Cândido Rondon, na região Oeste, foi entregue nesta terça-feira (13), pela Secretaria de Estado da Fazenda. A nova milionária, a jovem Bruna A., de 29 anos, recebeu o cheque simbólico da coordenação do programa e se emocionou ao falar sobre a conquista.

A ganhadora também brincou com o fato de ter se tornado uma espécie de celebridade no município de pouco mais de 55 mil habitantes. “É realmente uma bênção ver minha família, meus amigos e muita gente aqui de Marechal torcendo por mim e feliz por essa conquista”, contou Bruna em cerimônia realizada na associação comercial da cidade.

Segundo ela, o anúncio de que havia ganhado o prêmio máximo do Nota Paraná fez com que muita gente tentasse descobrir qual era o segredo para ganhar o milhão.

E a jovem revela que a única coisa que fez foi colocar o CPF em suas notas fiscais. “A primeira coisa que minha mãe perguntou foi onde eu gastei R$ 1.600. E eu fui olhar o aplicativo e vi que gastei no mercado, fazendo as compras do dia a dia”, explica. “E agora a população rondonense inteira está dizendo que também vai colocar o CPF na nota”.

De acordo com a coordenadora do programa, Marta Gambini, a função do Nota Paraná é promover justamente essa conscientização fiscal na população. “O objetivo é que as pessoas peçam as notas fiscais com ou sem o CPF”, diz. “Então todos ganham: o governo, o consumidor e as organizações sociais cadastradas”.

Sorteio especial

O prêmio de R$ 1 milhão entregue nesta terça-feira é resultado do sorteio especial do Nota Paraná realizado no último dia 8 de agosto, o primeiro no formato especial criado pelas novas regras do programa.

Além de Bruna A., o programa também premiou um morador de Santa Helena, na mesma região, com R$ 100 mil, e com R$ 50 mil um consumidor de Tapejara, cidade próxima a Umuarama, no Noroeste.

De acordo com a nova regulamentação, esse valor milionário será entregue apenas quatro vezes por ano, nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. No restante do ano, os sorteios serão de valores que variam de R$ 50 a R$ 100 mil que vão contemplar, ao todo, 35.102 consumidores mensalmente.

Prêmios para entidades sociais

Além do prêmio de R$ 1 milhão, o evento em Marechal Cândido Rondon entregou também um cheque de R$ 50 mil para as entidades sociais da cidade inscritas no programa.

“Quero agradecer a esse projeto do Governo do Estado”, disse Rosemeri Lamberti, presidente da ONG Arca de Noé, dedicada à causa animal e uma das instituições beneficiadas pelo Nota Paraná. “É um recurso de suma importância para todas as entidades e que, com certeza, faz toda a diferença e que se reverte em muitos benefícios para nosso município”.

Como concorrer aos sorteios

Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

